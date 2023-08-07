Rusya'dan yerleşim bölgesine füze saldırısı! 5 ölü, onlarca yaralı

Rusya, Ukrayna'da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.