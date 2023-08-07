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Dünya

Rusya'dan yerleşim bölgesine füze saldırısı! 5 ölü, onlarca yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Rusya'dan yerleşim bölgesine füze saldırısı! 5 ölü, onlarca yaralı
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Rusya, Ukrayna'da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

  • Ukrayna
  • Donetsk saldırı
  • füze saldırısı

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