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Dünya

Rusya'dan yıl boyu 7 kıtalararası balistik füze fırlatma planı

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
Rusya'dan yıl boyu 7 kıtalararası balistik füze fırlatma planı
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Rusya Savunma Bakanlığından Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.

  • Rusya Füze Kuvvetleri
  • 7 füze fırlatımı
  • Kıtalararası balistik füze

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