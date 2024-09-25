İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1477
  • EURO
    38,2377
  • ALTIN
    2915.03
  • BIST100
    10045.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki: Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır
Dünya

Rusya'dan Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki: Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Moskova'nın “barışa zorlanması” gerektiği açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır. Bu, Kiev rejimi için kaçınılmaz olarak sonuçları olacak derin bir yanılgıdır” dedi.

IHA25 Eylül 2024 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Rusya'dan Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki: Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının yalnızca görüşmelerle sona ermeyeceği Moskova'nın "barışa zorlanması" gerektiğini söylemişti.

Trump'a göre Rusya, Ukrayna'ya yenilmeyecek

KREMLİN'DEN SERT TEPKİ

Zelenskiy'in bu açıklamalarına Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamalarının yanlış olduğunu ifade ederek, "Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır. Bu, Kiev rejimi için kaçınılmaz olarak sonuçları olacak derin bir yanılgıdır" ifadesini kullandı. Rusya'nın barış istediğini dile getiren Peskov, bunun "zorla" olamayacağını sözlerine ekleyerek, "Rusya'yı barışa zorlamak mümkün değil. Rusya, barışı desteklemektedir ancak güvenliğinin temellerinin sağlanması koşuluyla" dedi.

Rusya'dan Harkiv'e hava saldırısı: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

RUSYA'NIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ancak Ukrayna'nın NATO'ya üye olma hırsından vazgeçmesi ve Moskova tarafından talep edilen 4 bölgeyi teslim etmesi durumunda bitireceğini açıklamıştı. Kiev yönetimi ise bu talepleri teslim olmakla eş değer bularak reddetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.