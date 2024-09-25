Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının yalnızca görüşmelerle sona ermeyeceği Moskova'nın "barışa zorlanması" gerektiğini söylemişti.

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Zelenskiy'in bu açıklamalarına Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamalarının yanlış olduğunu ifade ederek, "Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır. Bu, Kiev rejimi için kaçınılmaz olarak sonuçları olacak derin bir yanılgıdır" ifadesini kullandı. Rusya'nın barış istediğini dile getiren Peskov, bunun "zorla" olamayacağını sözlerine ekleyerek, "Rusya'yı barışa zorlamak mümkün değil. Rusya, barışı desteklemektedir ancak güvenliğinin temellerinin sağlanması koşuluyla" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ancak Ukrayna'nın NATO'ya üye olma hırsından vazgeçmesi ve Moskova tarafından talep edilen 4 bölgeyi teslim etmesi durumunda bitireceğini açıklamıştı. Kiev yönetimi ise bu talepleri teslim olmakla eş değer bularak reddetmişti.