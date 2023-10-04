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Dünya

Rusya'dan Zengezur koridoru açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur koridorunun hayata geçirilmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Rusya'dan Zengezur koridoru açıklaması
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Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü'nün 2025'e kadar kalmasının gerekli görülüp görülmediği yönündeki sorusunu cevapladı.

Rus Barış Gücü'nün Karabağ'daki mevcudiyetinin zamanlaması ve diğer konuların ortak belirleneceğine işaret eden Zaharova, bunun, sahadaki durum dikkate alınarak yapılacağını bildirdi.

Kremlin'in de önemine işaret ettiği, Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının ve lojistiğin geliştirilmesine yönelik planlar dahilinde Zengezur koridorunun açılması konusunda Ermenistan tarafıyla temaslar hakkındaki soru üzerine Zaharova, bu çalışmanın Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığını yaptığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Zaharova, "Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan ulaşım yolunun restore edilmesi için bir proje düşünülüyor. Bu projenin hayata geçirilmesinin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Her şey ülkelerin siyasi iradesine ve belirli anlaşmalara varmaya hazır olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

-"ERMENİSTAN İLE KAĞIT ÜZERİNDE ANLAŞMALAR VAR"

Ermenistan'daki Rus askeri üssünün geleceğine ilişkin Erivan'dan olumsuz adım bekleyip beklemediklerine ilişkin soruya karşılık Zaharova, Ermenistan ile bu üs hususunda kağıt üzerinde anlaşmalar bulunduğunu hatırlattı.

Somut adımlara somut olarak cevap vereceklerini vurgulayan Zaharova, gerçekleşmemiş konuları yorumlamadıklarını dile getirdi.

Ayrıca Zaharova, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan ile askeri anlaşma imzalamayı kabul ettiklerine yönelik açıklamasının "bölgeye NATO üssünün açılabileceği" şeklinde yorumlara neden olmasını da değerlendirdi.

Afrika kıtasındaki bazı ülkelerin Fransa'nın askeri varlığı konusunda sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Zaharova, bu ülkelerin güvenlik konusunda kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını anlattı.

Fransız büyükelçilerinin Paris'in uygunsuz davranışları nedeniyle sınır dışı edildiğini hatırlatan Zaharova, Ermenistan ile Fransa'nın askeri işbirliği niyetine ilişkin, tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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