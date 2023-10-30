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Dünya

Rusya'nın adımı İsrail'i kızdırdı! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Rusya'nın adımı İsrail'i kızdırdı! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov'un Batı Kudüs'teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Viktorov'un, Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rus Büyükelçi'ye Moskova'nın Hamas'ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova'da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu.

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