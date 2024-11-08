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Dünya

Rusya'nın altın rezervlerinde bir ilk

Rusya'nın altın rezervleri ekimde ilk defa 200 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 32,9'a çıktı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Rusya'nın altın rezervlerinde bir ilk
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AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin eylülde 633,7 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası rezervleri ekimde 631,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri ilk defa 200 milyar dolar seviyesini aşarak 207,7 milyar dolara çıkarken, altının rezervlerdeki payı yüzde 32,9'a yükselerek Ocak 1993'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altının Rusya'nın rezervlerindeki payı Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Altının ons fiyatı Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının iki yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atmasıyla geçen ay 2 bin 790,1 dolarla rekor seviyeyi test etmişti.

  • altın rezervi
  • uluslararası rezerv
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