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Dünya

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nden tehdit iddiası

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, personele yönelik tehdit aldıklarını iddia etti.

AA27 Şubat 2022 Pazar 02:18 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 02:18
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Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Personelimize karşı aldığımız tehditler, korkakça ve kabul edilemez olup, misyonumuzun güvenliğinin sorumluluğu, iş birliği yaptığımız Yunan makamlarına aittir." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Mariupolis kenti yakınlarındaki Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Büyükelçilik, söz konusu bölgede Rus Hava Kuvvetlerinin faaliyet göstermediğini savunmuş, Yunan asıllıların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğunu aktarmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya "bombalamayı derhal durdurmaları" çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da Mariupolis'e yapılan hava saldırılarını kınayarak, Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtmişti.

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