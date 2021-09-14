Rusya'nın Batı Afrika'daki nüfuzunu artıracak gelişme!

Reuters 14 Eylül 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 10:23

Rus paralı askerlerinin Mali'de görev yapmalarına olanak sağlayacak anlaşma, kaynakların verdiği bilgiye göre her an imzalanabilir aşamaya gelirken, anlaşma Rusya'nın Batı Afrika'daki nüfuzunu artırabilir.

Yedi diplomasi ve güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, eski sömürge gücü Fransa, Rusya'nın Batı Afrika'daki güvenlik meselelerindeki artan nüfuzundan rahatsız olarak bu anlaşmayı engellemeye çalışıyor.

Paris yönetimi, Mali'de iktidarı ele geçiren askeri cuntayla diplomatik temasa geçerek, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Group'un eski Fransız kolonisi Mali'de çalışmasını sağlayacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini önlemeye çalışıyor.

Batı Afrika'yı takip eden Avrupalı bir kaynağa ve bölgedeki bir güvenlik kaynağına göre, anlaşma kapsamında en az 1,000 Rus paralı askerin Mali'ye sevk edilmesi planlanıyor. Diğer iki kaynak bu sayının daha düşük olduğuna inandıklarını belirtti fakat net bir sayı vermedi.

Dört kaynak, Wagner Group'un hizmetleri için aylık yaklaşık 6 milyar Orta Afrika CFA frankı (10.8 milyon dolar) alacağını belirtti. Bölgede çalışan bir güvenlik kaynağı, paralı askerlerin Mali ordusunu eğiteceğini ve üst düzey yetkilileri koruyacağını açıkladı.

Reuters, konu hakkında soru sormak istediği Wagner Group'a ulaşamadı.

Cunta liderinin sözcüsü böyle bir anlaşma konusunda bilgisinin olmadığını açıkladı. Askeri cunta, Ağustos 2020'de Mali'de askeri darbeyle iktidarı ele geçirmişti.