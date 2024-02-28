Rusya'nın BM temsilcisinden İsrail'e yaptırım vurgusu

BMGK'de, "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı.

Burada konuşma yapan Nebenzia, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki durumla ilgili BMGK üyelerine dağıttığı rapordaki bilgilerin "insanın kanını dondurduğunu" dile getirerek, Gazze'ye insani yardımın İsrail'in bürokratik ve erişim engelleri nedeniyle sağlanamadığını kaydetti.

Nebenzia, izin verilen yardımların da sadece Gazze'nin güneyine gidebildiğine dikkati çekerek, kuzeyde durumun sadece girmeye izin verilenler tarafından aktarıldığına işaret etti.

Gazze'de kıtlığı engellemek için acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Nebenzia, aynı zamanda İsrail'in de uluslararası insancıl hukuka uymasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BMGK'nin yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğuna işaret ederek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

Batılı meslektaşlarının Rusya'yı sürekli olarak "açlığı savaş aracı" olarak kullanmakla suçladığını anımsatan Nebenzia, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini tanımlamak için bir kere bile bu ifadeyi kullanmadığına dikkati çekmek isterim. Bu bile yeterince durumu açıklıyor." ifadesini kullandı.

Nebenzia, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasında BMGK'nin sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.

"HALKIMIZA YÖNELİK BU SUÇLARI İŞLEYEN İSRAİL'E SİLAH VE MÜHİMMAT GÖNDERMEYİ BIRAKMALISINIZ"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in suç eylemleri sonucu Gazze halkının her gün kıtlığa bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

"Bir toplumun bütünü onurundan edildi ve insani yardıma bağımlı hale getirildi." diyen Mansur, gerekli yardımın ise ulaşmadığını anlattı.

Mansur, ateşkes olmadan yardım sağlanmasının imkansızlığına dikkati çekerek, BMGK üyelerinden bir yandan sürekli bombalardan kaçarken, iki gün boyunca tek bir dilim ekmek bile yemeden geçirdiklerini düşünmelerini istedi.

"Bu korkunç kıtlık ve soykırımın gerçekleşmesine ve halihazırda sürdürülmesine izin veriliyor. Hepimiz ama özellikle BMGK ateşkes sağlanamadığı için utanmalı." ifadesini kullanan Mansur, Filistin halkının işgalci gücün insafına bırakıldığını söyledi.

Mansur, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasının zorla yerinden etme politikasıyla da uyumlu olduğunu belirtti.

Acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Mansur, Filistin halkının yerinden edilmesinin de engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, insani yardımların ulaşmasının sağlanması, aynı zamanda suçluların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

"Siz de artık halkımıza yönelik bu suçları işleyen İsrail'e silah, teçhizat ve mühimmat göndermeyi bırakmalısınız." diyen Mansur, bunun adil barışı da engellediğini vurguladı.