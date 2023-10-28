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Dünya

Rusya'nın çağrılmadığı toplantıda Türkiye'den dikkat çeken mesaj

Daha önce iki kez düzenlenen ‘Ukrayna'da Barış Formülü Toplantısı'nın 3'üncüsü bugün Malta'da yapılacak. Zirveye Rusya çağrılmazken, Moskova ile Kiev arasında barış masası kurmak isteyen Türkiye'nin ise toplantıda “Rusya olmadan barış masası kurulamaz” mesajı vereceği öğrenildi.

Yeni Şafak28 Ekim 2023 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
Rusya'nın çağrılmadığı toplantıda Türkiye'den dikkat çeken mesaj
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, barış için de çözüm yolları aranıyor. Daha önce iki kez düzenlenen 'Ukrayna'da Barış Formülü Toplantısı'nın 3'üncüsü bugün Malta'da yapılacak. Zirveye çatışmanın taraflarından Rusya çağrılmadı. Toplantının katılımcılarından Türkiye, "Rusya olmadan barış masası kurulamaz" mesajı verecek. Yaklaşık 50 ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı toplantı iki gün sürecek. Toplantıda Rusya Ukrayna krizinin çözüm yolları aranacak.

10 MADDELİK BARIŞ FORMÜLÜ

Türkiye'nin de üst düzey katılım sağlayacağı toplantıya Rusya katılmayacak. Toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından önerilen 10 maddelik barış planı da masaya yatırılacak. Zelenski'nin 10 maddelik barış şartında, enerji ve gıda güvenliği, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tanınması maddeleri yer alıyor.

TARAFLARA İSTANBUL DAVETİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye, Akdeniz'de kurulan masada Rusyasız çözümün mümkün olmayacağını muhataplarına iletecek. Toplantılara Rusya'nın da çağrılması gerektiğine vurgu yapacak. Eğer barış sağlanacaksa Rusya'nın da masada olması gerektiğini belirtecek. Türkiye, savaşın başladığı günden beri tarafsızlığını koruyarak iki ülke arasında ara buluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye'nin girişimleriyle kurulan Tahıl Koridoru tüm dünyaya nefes aldırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülke arasında ara buluculuk görevini Türkiye'nin üstleneceğini her platformda dile getiriyor. Malta'da düzenlenecek toplantıda Türk heyeti ara buluculuk formülünü yineleyecek ve barış masasının İstanbul'da kurulması gerekliliğini iletecek.

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