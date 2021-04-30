Rusya'nın Çekya ve Bulgaristan ile arasındaki kriz büyüyor

30 Nisan 2021 Cuma 17:06 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 17:06

Çekya'nın ardından Bulgaristan da geçmişte yaşanan bazı patlamalara ilişkin "Rus ajanları" işaret etti ve 2011 ile 2020 arasında Bulgaristan'da silah depoları ve fabrikalarda yaşanan bazı patlamalardan 6 Rus vatandaşı şüpheli bulundu.

TRT Haber'in haberine göre, Bulgaristan Başsavcılığı, söz konusu patlamalardan bazılarında benzerlik saptandığını açıkladı.

UKRAYNA'YA İHRAÇ EDİLECEK SİLAHLAR

Patlamanın olduğu bazı cephaneliklerde, Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmesi planlanan silahların bulunduğu vurgulandı.

O dönemde Bulgaristan'da bulunan altı Rus'un "şüpheli görüldüğü" duyuruldu.

RUSYA: 2 ÜLKENİN SUÇLAMALARINI YANITSIZ BIRAKMAYACAĞIZ



Geçtiğimiz günlerde Çekya yönetimi, 2014'te meydana gelen bir patlama ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya da, misilleme olarak Çekya'nın yirmi diplomatını sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Çekya ve Bulgaristan'ın dayanaksız ve provokatif suçlamalarını yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.