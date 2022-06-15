İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3083
  • EURO
    18,0621
  • ALTIN
    1018.88
  • BIST100
    2508.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Rusya'nın Davosu' SPIEF yaptırımların gölgesinde başladı
Dünya

'Rusya'nın Davosu' SPIEF yaptırımların gölgesinde başladı

“Rusya'nın Davos'u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya'daki forum kapsamında çok sayıda Rus ve yabancı yetkili çeşitli konuşmalar yapacak.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek foruma ağırlıklı katılımın ise, geçen yıllara kıyasla yabancı temsilciler yerine Rus temsilciler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 17 Haziran'da katılacağı oturumda ekonomiye ve siyasete ilişkin geniş değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Kremlin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev in de katılacağı SPIEF'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de video mesajlar göndereceğini duyurmuştu.

18 Haziran'a kadar sürecek SPIEF'in bu yılki ana teması 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' şeklinde belirlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.