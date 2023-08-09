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Dünya

Rusya'nın dış ticaret fazlası 64,4 milyar dolara düştü

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolara düştü.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Rusya'nın dış ticaret fazlası 64,4 milyar dolara düştü
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Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84,6 azalarak 25,5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Merkezi Bankası'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün ithalattaki artış ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

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