İSTANBUL 38°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9179
  • EURO
    29,8294
  • ALTIN
    1704.48
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın doğal gaz üretimi yüzde 14,9 düştü
Dünya

Rusya'nın doğal gaz üretimi yüzde 14,9 düştü

Rusya'nın doğal gaz üretimi, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 267 milyar metreküpe geriledi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:04 - Güncelleme:
Rusya'nın doğal gaz üretimi yüzde 14,9 düştü
ABONE OL

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğal gaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü.

Rusya'nın doğal gaz üretimi yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 14,9 düşerek 267 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi de yüzde 4,5 azalarak 16 milyon tona indi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Rusya da Avrupa doğal gaz pazarında yaşadığı kayıpları Asya pazarına gaz ihracatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor.

  • doğal gaz üretimi
  • Rusya
  • enerji sektörü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.