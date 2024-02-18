Rusya'nın Donetsk saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın 17 Şubat akşamı Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'ndaki Kramatorsk ve Sloviansk'a yönelik düzenlediği hava saldırı sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Vadym Filashkin, Kramatorsk'taki saldırı bölgesinde arama kurtarma operasyonunun yanı sıra Acil Durumlar Servisi'nin enkaz temizleme işine devam ettiğini Telegram hesabından belirtti.