Rusya'nın Donetsk ve Luhanks kararına peş peşe tepkiler

22 Şubat 2022 Salı 08:16 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 08:34

Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili ülkeler tepkilerini dile getirdi.

TÜRKİYE



Türkiye'den ilk tepki Ankara'an geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir"

NATO

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışıyor" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER



BM Genel Sekreteri Guterres de "Karar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir." dedi. Moskova'nın adımını kınadı.

ABD

ABD Başkanı Biden kararı şiddetle kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon görüşmesi yaptı. Yaptırım planı dahil, Washington'ın vereceği yanıtı konusunda bilgilendirdi.

Beyaz Saray, ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerine yönelik yatırım, ticaret ve finansmanın yasaklanacağı bir başkanlık kararnamesi imzalandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Rusya'nın adımı hızlı ve sağlam bir cevabı gerektiriyor" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ



Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Rusya'nın yasa dışı eylemleri cezasız kalmayacak." açıklaması yaptı.

ALMANYA



Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri tanıma kararından dönmesi çağrısında bulundu.

FRANSA



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın adımını kınadı. Avrupa'nın yaptırımları devreye sokması çağrısı yaptı.

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Putin'in kararını sert bir şekilde kınadı.

Yapılan açıklamada, "Bu adım, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ediyor" ifadesine yer verildi. Rusya, kararını geri almaya davet edildi.

İNGİLTERE



İngiltere, Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu. İşgalin daha ileri gitmesi halinde tam bir yaptırım paketinin hazır olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson Zelensiy ile gelişmeleri değerlendirdi. İki isim, Batı'nın işgal durumunda Ukrayna'yı desteklemesi konusunda uzlaştı.

HOLLANDA



Hollanda Başbakanı Rutte, sınırlı AB yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Yaptırımların ayrılıkçıların bağımsızlığının kabul edilmesinden sorumlu olanları hedef alacağını söyledi.

AVUSTRALYA



Rusya'nın adımına Avustalya'dan da tepki gecikmedi.

Avustalya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda müttefiklerimizle uyum içinde olacağız. Ayrılıkçı bölgelerdeki Rus birliklerine barış gücü demek saçma" açıklamasını yaptı.

KANADA



Kanada Dışişleri Bakanı Melaney Joy, Rusya'ya ekonomik yaptırımları hazırlamaya başlayacaklarını duyurdu. Rusya'nın bu adımını şiddetle kınadığını ifade etti.

İSPANYA



İspanya da Rusya'nın adımını kınadı. Rusya'ya karşı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edileceği açıklandı.

LETONYA, MOLDOVA VE POLONYA



Letonya, Moldova ve Polonya'ya da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıma tepki gösterdi. Yaptırımların devreye sokulması çağrısı yapıldı.