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Dünya

Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 3 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 08:48 - Güncelleme:
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Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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