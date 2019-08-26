Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Bsakla, Maarethırme, Kefer Secne, Kefer Avid, Hiş, Sfuhen, İhsem ve Tuh köyleri ile Lazkiye'nin Kibbane köyüne yoğun hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında sabah saatlerinden bu yana, Bsakla köyünde 3, Maarethırme köyünde 1 ve Kefer Secne köyünde 2 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 12 sivilinin yaralandığını belirten Sivil Savunma kaynakları, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

- İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.