31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7956
  • 6,4473
  • 284.621
  • 97320.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Bsakla, Maarethırme, Kefer Secne, Kefer Avid, Hiş, Sfuhen, İhsem ve Tuh köyleri ile Lazkiye'nin Kibbane köyüne yoğun hava saldırıları yaptı.
 
Sivil Savunma (Beyaz baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında sabah saatlerinden bu yana, Bsakla köyünde 3, Maarethırme köyünde 1 ve Kefer Secne köyünde 2 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.
 
Saldırılarda 12 sivilinin yaralandığını belirten Sivil Savunma kaynakları, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. 
 
- İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM
 
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
 
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
 
Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.
 
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Türkiye'den net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Herkes bilsin ki...

Türkiye'den net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Herkes bilsin ki...
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA