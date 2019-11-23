16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Rusya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Rusya savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Kansafra beldesi, Kefer Secne ve Şeyh Bahır köylerine havadan saldırı düzenliyor.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Rusya'nın, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

İnanılmaz anlar! Camdan fırladı, yara almadan kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Kutsal bayramları nedeniyle Camiiye baskın düzenlediler!

Kutsal bayramları nedeniyle Camiiye baskın düzenlediler!

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA