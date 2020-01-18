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Dünya

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.

AA18.01.2020  12:53 - Güncelleme: 18.01.2020  12:53

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

- ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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