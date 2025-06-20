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Dünya

Rusya'nın ilerleyişi hızlandı: 6 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Rusya'nın ilerleyişi hızlandı: 6 yerleşim birimini ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 14-20 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, yakıt ve enerji altyapı tesisleri, hava savunma radar istasyonları, cephaneler, İHA üretim ve depolama merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Rus güçlerinin Donetsk ve Dnipro bölgelerinde ilerlemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sumi bölgesindeki Novonikolayevka, Harkiv bölgesindeki Moskovka ve Dolgonkoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Zelenıy Kut, Ulyanovka ve Novonikolayevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1190 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 562'sinin cephe dışında düşürüldüğü aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 64 binin üzerinde İHA, 611 hava savunma füze sistemi, 24 bine yakın tank ve zırhlı araç, 1572 çok namlulu roketatar, 26 bin 413 obüs ve havan topu ile yaklaşık 37 bin özel askeri aracın imha edildiği bilgisi verildi.

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