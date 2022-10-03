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Dünya

Rusya'nın İtalya'ya gaz arzını durdurmasına ilişkin sorun bu hafta çözülebilir

İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının durmasına ilişkin sorunun bu hafta içinde çözülmesini beklediğini söyledi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Rusya'nın İtalya'ya gaz arzını durdurmasına ilişkin sorun bu hafta çözülebilir
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Roma'da ENI ödüllerinin dağıtıldığı törende konuşan Descalzi, Rusya'dan İtalya'ya Avusturya üzerinden gelen gaz akışının 1 Ekim'de durdurulmasına ilişkin soruna değindi.

Gaz arzının durdurulmasının düzenleyici sorunlardan kaynaklandığını ifade eden Claudio Descalzi, Rus enerji firması Gazprom'un, gazı Avusturya'dan İtalya'ya ulaştıran taşıyıcıya parasal garanti vermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını ve gaz akışının durduğunu kaydetti.

Descalzi, bu hususta ENI olarak bazı parasal garantiler koymaya hazır olduklarını bildirdi.

Gazın şu anda Avusturya'da olduğunu ve bu konuda bir çalışma yaptırdığını da dile getiren Descalzi, "Rusya'dan İtalya'ya gaz arzının durması sorununun bu hafta içinde çözülmesini umuyorum." dedi.

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