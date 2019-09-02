Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Sergei Kirpichenko’nun başkent Kahire’deki hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Kirpichenko’nun 68 yaşında olduğu ifade edilirken, ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kirpichenko, 1991-1995 yılları arasında Suudi Arabistan'da, 1998-2000 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2000-2004 yılları arasında Libya'da ve daha sonra 2006-2011 yılları arasında Suriye’de görev yaptı. Rus Büyükelçi, Mısır’da ise 2011 yılında göreve başlamıştı.