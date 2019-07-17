Karadeniz'de korku dolu anlar

Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.

Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.