Karadeniz'de korku dolu anlar

Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum hayatı felç etti
Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
- DHA
Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.
Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
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