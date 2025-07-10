İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0655
  • EURO
    47,1312
  • ALTIN
    4277.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı: 2 ölü, 16 yaralı...
Dünya

Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı: 2 ölü, 16 yaralı...

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı: 2 ölü, 16 yaralı...
ABONE OL

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesine yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, saldırının ana hedefinin başkent Kiev olduğuna dikkati çekerek, ayrıca ülkenin Harkiv, Poltava, Çernigiv, Sumi ve Kirovograd bölgelerine da saldırılar yapıldığını aktardı.

Hava saldırıları nedeniyle Kiev'de 2 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Şu ana kadar 16 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil olmak üzere 18 füze ve yaklaşık 400 adet İHA kullandığını belirterek, "Bu, Rus terörünün açıkça arttığı anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Müttefiklerine, Rusya'nın saldırılarına yaptırımlarla yanıt verme çağrısında bulunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ortakların silah üretimi ve teknolojiyi geliştirmeye yatırım yapma konusunda daha hızlı olmaları gerekiyor."

  • Kieve saldırı
  • ölü ve yaralı
  • Rusya Ukrayna hava saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.