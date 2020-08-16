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Dünya

Rusya'nın koronavirüs aşısı ne zaman sivil halka uygulanacak? Tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in müjdesini verdiği koronavirüs aşısının ne zaman sivil halka uygulanacağı belli oldu. Koronavirüs aşısı en geç 1 aya kadar sivil halka uygulanacak.

IHA16 Ağustos 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:01
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Önce Rusya’daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg net bir tarih verdi.

Putin’in ‘Sputnik-V’ adı ile duyurduğu aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasitesinin arttırılması yönünde maddi destek sağlanarak kapasite artırımına gidiliyor. Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir” dedi.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR"

Geçtiğimiz hafta içinde ilk parti üretiminin tamamlandığını hatırlatan Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etti. Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini söyleyen Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söyledi. Gintsburg ayrıca aşının tamamıyla halka uygulanma süresinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

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