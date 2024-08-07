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Dünya

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi
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Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik dün başlattığı saldırıların ardından oluşan durumla ilgili bilgi verdi.

Durumun "zor" ancak kontrol altında olduğunu belirten Smirnov, "Düşman birliklerinin Kursk bölgesine girmesinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için bölgede 7 Ağustos itibarıyla acil durum ilan etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında yaralı kişi sayısının 31'e çıktığını açıkladı.

- Olay

Ukrayna ordusunun dün Rus toprağı Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış, Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.

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