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Dünya

Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın

Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı bildirildi.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 13:29 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:29
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Filipin Yangından Korunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin başkentinde bulunan Rus büyükelçiliğinin ikinci katında dün gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangının birkaç saat sonra kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle elçilikteki personel ve ailelerinin binadan tahliye edildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle binada yaklaşık 2 milyon dolarlık hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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