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Dünya

Rusya'nın rezervlerinde altının payı rekor seviyeye ulaştı

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı temmuzda yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Rusya'nın rezervlerinde altının payı rekor seviyeye ulaştı
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AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri temmuz ayında bir önceki aya göre 593,5 milyar dolardan 602 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri 174,5 milyar dolardan, 179,6 milyar dolara çıkarken, altının payı yüzde 29,8'e yükselerek Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde altının payı Şubat 2000'de yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran ilerleyen yıllarda azalmıştı.

Altının Rusya'nın rezervlerindeki payı Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

  • altın rezerv
  • Rusya Merkez Bankası
  • uluslararası rezerv

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