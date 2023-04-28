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Dünya

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da can kaybı 25'e çıktı

Rusya tarafından Ukrayna'nın Uman ve Dnipro kentlerine gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

28 Nisan 2023 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da can kaybı 25'e çıktı
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Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Uman ve Dnipro kentlerini hedef aldığı saldırılarda can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Uman'daki 9 katlı binaya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 23'e yükseldiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ordusunun Dnipro ve Uman'daki saldırılarda Ukrayna birliklerini hedef aldığını açıkladı.

DNİPRO'DA 2 ÖLÜ

Rusya'nın Uman'ın yanı sıra Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentinde gerçekleştirdiği saldırıda ise 31 yaşındaki bir kadın ile 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Böylece Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın iki kentine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 25'e yükseldi.

ZELENSKİY, TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtarma ekipleri enkaz altında kimsenin kalmadığından emin olana kadar çalışacak. Rus terörünü ancak Ukrayna'ya silahlar verilmesiyle, terör devletine karşı en sert yaptırımlarla ve Rus katillerine adil cezalarla birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

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