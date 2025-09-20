İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın saldırıları sürüyor: Savunma tesisleri vuruldu
Dünya

Rusya'nın saldırıları sürüyor: Savunma tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma gereçleri üreten tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Rusya'nın saldırıları sürüyor: Savunma tesisleri vuruldu
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında 'Sapsan' operasyonel taktik sistemlerini geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif İHA'ları ile robotik teçhizat, İHA engelleme sistemleri ve mühimmat üreten işletmelere yönelik havadan, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi.

Saldırı, hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.