Rusya'nın saldırıları sürüyor: Savunma tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında 'Sapsan' operasyonel taktik sistemlerini geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif İHA'ları ile robotik teçhizat, İHA engelleme sistemleri ve mühimmat üreten işletmelere yönelik havadan, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi.



Saldırı, hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."