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Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu

Rus basınında çıkan analizlerde, Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla sadece İsrail’e değil ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu.

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Rus gazeteci Sergey Strokan'ın imzasını taşıyan ve Kommersant  gazetesinde yayımlanan makalede, Rus İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile  ilgili pek çok soruya cevap arandığı belirtildi.
 
Makalede, Rus uçağının düşürülmesine İsrail F-16 uçaklarının sebep  olduğu görüşüne Tahran ve Şam’ın da destek verdiğini belirten Strokan, İsrail’in  bunu kabul etmediğini, Rusya’nın bu olay üzerine Suriye’ye  S-300 hava savunma  füze sistemini gönderme kararı aldığını hatırlatı.
 
Strokan, İsrail-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini  savunarak, bu süreçten sonra Suriye’yi yer yer bombalayan İsrail uçaklarının yeni  bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağı ve Suriye üzerinde artık kolay uçuş  yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu.
 
Rusya’nın Ortadoğu’daki gücüne vurgu yapan Strokan, “Aslında eğer  duruma daha dikkatli bakılırsa Rusya tarafının kararından şöyle bir çıkarım  yapılabilir: Bu mesaj İsrail’e olduğu kadar geleneksel olarak Yahudi devletinin  güvenliğini önceliği gören ve en büyük stratejik müttefiki olan ABD’ye de  verilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.
 
İsrail’in garantörlüğünü yeniden üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile  Rus lider Vladimir Putin’in bu yaz Helsinki’de yaptığı zirvede Suriye hususunda  anlaşmaya vardığını anımsatan Rus gazeteci, Putin’in İsrail’in güvenliği için  gösterdiği çabaya da işaret etti.
 
“ABD ile Suriye’de yapılan anlaşmalar sonuçta tek gollü bir oyunla  sonuçlandı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için çok şey yapmış olan Moskova, yeni  yaptırımlar dışında Washington'dan hiçbir şey alamadı.” ifadelerine yer veren  Strokan,  İl-20 trajedisinin Moskova'nın artık ellerini serbest bıraktığını  savundu.
 
İzvestiya gazetesinde İlya Kramnik imzalı haberde ise Rusya’nın  Suriye’ye S-300 kararının önemine vurgu yapıldı.
 
Bu sistemin Suriye hava savunma gücünü tek bir sisteme bağlayacağını  kaydeden Kramnik, bu sistemin gerçek zamanlı bilgi aktarımı sağlayacağını  belirtti.
 
Kramnik, “Bu karar, İsrail saldırılarına karşı veya NATO güçlerinin  muhtemel baskılarına karşı mücadele verimliliğini arttıracak.” ifadelerini  kullandı.

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