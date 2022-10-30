Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası ABD ve AB'den açıklama!

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın BM aracılığındaki Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarına katılımını askıya almasından üzüntü duymaktadır. Tüm tarafları bu hayati, hayat kurtaran Girişimin işleyişini sürdürmeye çağırıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı ve düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik bir eylemi, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla harcaması veya aç kalmasına neden olacağına işaret eden Blinken "Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, bu da düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve zaten korkunç düzeydeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Kremlin yönetimini Girişime katılımını sürdürmeye, düzenlemeye tam olarak uymaya çağırdıkların yineledi.

Tahıl koridorundan 408 gemi ile 9,2 milyon ton tahıl taşındı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilme kararından vazgeçmeye çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl gönderilmesini sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasına katılımını askıya alma kararının savaşın neden olduğu küresel gıda krizine karşı ihtiyaç duyulan tahıl ve gübrelerin ana ihracat rotasını riske soktuğuna işaret eden Borrell, "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ZELENSKİ: RUSYA'DAN BEKLENEN BİR ADIMDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu anlaşmayı Eylül ayından bu yana askıya almayı planladığını ifade ederek, "Aslında karar yeni alınmadı. Rusya, Eylül ayında gemilerimizin limandan çıkışını engelleyerek, gıda krizini kasten ağırlaştırmaya başladı. Eylül ayından bugüne, 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Bu, Rusya tarafından kesinlikle kasıtlı bir ablukadır. Bu, Rusya'nın büyük ölçekli kıtlık tehdidini Afrika ve Asya'ya geri döndürmek için kesinlikle şeffaf bir niyetidir. Vurguluyorum; bu karar Rusya tarafından Eylül ayında alındı. Rusya'nın tahıl girişimi sırasında Deniz Kuvvetlerimize en az iki kez saldırması da önemli. Tam da tahıl koridorunun güvenliğini garanti eden güçler tarafından" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.