İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın tek uzay teleskobu olan Spektr-R ile bağlantı kurulamıyor

Rusya’nın tek uzay radyo teleskobunun artık Dünya’dan gelen komutlara yanıt vermediği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın tek uzay radyo teleskobu olan Spektr-R uydusunun haberleşme sistemlerinin bazılarının çalışmayı durdurduğu, artık Dünya’dan gelen komutlara yanıt vermediği bildirildi.

Rus Bilimler Akademisi'nin (RAS) bir alt kuruluşu olarak görev yapan Astro Uzay Merkezi (ASC) şefi Nikolai Kardashev konuyla ilgili olarak, " Spektr-R uydusunun haberleşme sistemlerinin bazılarının çalışmayı durdurdu. Uzmanlarımız teleskop ile tekrar bağlantı kurabilmek için birçok yöntem denedi ancak başarılı olamadılar." açıklamasında bulundu.

5 yıl görev yapması planlanan uzay teleskobu Spektr-R, 2011 yılında uzaya gönderildi. Rusya, Almanya ile ortak geliştirdiği ve Spektr-R teleskobunun devamı niteliğinde olan Spektr-RG adındaki uzay teleskobunu bu yıl yörüngeye göndermeyi planlıyor. 

SPEKTR-R teleskobu uzaya gönderilmeden önce test aşamasından geçerken

Başkan Erdoğan soğukta beklediklerini görünce bir anda konvoyunu durdurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

23 terörist etkisiz hale getirildi

23 terörist etkisiz hale getirildi

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu

İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Mehmetçik sıfır noktasında nefes kesti

Mehmetçik sıfır noktasında nefes kesti

Fransa'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Fransa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA