Rusya'nın tek uzay teleskobu olan Spektr-R ile bağlantı kurulamıyor

Rusya’nın tek uzay radyo teleskobu olan Spektr-R uydusunun haberleşme sistemlerinin bazılarının çalışmayı durdurduğu, artık Dünya’dan gelen komutlara yanıt vermediği bildirildi.

Rus Bilimler Akademisi'nin (RAS) bir alt kuruluşu olarak görev yapan Astro Uzay Merkezi (ASC) şefi Nikolai Kardashev konuyla ilgili olarak, " Spektr-R uydusunun haberleşme sistemlerinin bazılarının çalışmayı durdurdu. Uzmanlarımız teleskop ile tekrar bağlantı kurabilmek için birçok yöntem denedi ancak başarılı olamadılar." açıklamasında bulundu.

5 yıl görev yapması planlanan uzay teleskobu Spektr-R, 2011 yılında uzaya gönderildi. Rusya, Almanya ile ortak geliştirdiği ve Spektr-R teleskobunun devamı niteliğinde olan Spektr-RG adındaki uzay teleskobunu bu yıl yörüngeye göndermeyi planlıyor.

SPEKTR-R teleskobu uzaya gönderilmeden önce test aşamasından geçerken