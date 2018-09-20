Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail'in sorumsuz davranışı 15 askerimizin hayatına mal oldu

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Hava Kuvvetlerinin 'sorumsuz ve dostane olmayan' davranışının Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından vurulan uçaktaki 15 Rus askerin hayatına mal olduğunu ifade etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükelçiliğin twitter hesabından paylaşılan mesajda, pazartesi günü Suriye'de vurulan İl-20 Rus askeri uçağının İsrail Hava Kuvvetleri sebebiyle tehlikeye maruz kaldığı belirtildi.

Rusya'nın "teröre karşı" savaşan güçlerinin hayatını tehlikeye atan tehditleri ortadan kaldırmak için tüm gerekli adımları atacağı dile getirilen açıklamada, "Moskova, İsrail Hava Kuvvetlerinin sorumsuz ve dostane olmayan davranışının Rusya'ya ait İl-20 uçağının tehlikeye maruz kalmasına ve 15 askerin ölümüne yol açtığını düşünmektedir." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların zinciri gibi görülüyor." ifadelerini kullandığı ve İsrail'i hedef almayan açıklamasına rağmen, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin vurulan uçak sebebiyle İsrail'i hedef alması dikkati çekti.

Rusya Savunma Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kaydedilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.??

Putin ise yaptığı açıklamada, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların zinciri gibi görülüyor. Moskova’nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır.” demişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yarım ve kısa bir Kayseri hikayesi! 'Bir gün buraya mutlaka geleceğiz'

Yarım ve kısa bir Kayseri hikayesi! 'Bir gün buraya mutlaka geleceğiz'

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA