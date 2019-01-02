Rusya'nın casusluk iddiasıyla tutukladığı ABD'li emekli denizci çıktı

Moskova yönetiminin geçtiğimiz cuma günü gözaltına aldığını açıkladığı ABD'li vatandaşıın kimliğine dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre Paul Whelan isimli eski bir ABD askerinin Rusya'ya eski bir asker arkadaşının düğünün için orada olduğu belirtildi.

Whelan'ın ailesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Masumiyeti hiç şüphesiz ve haklarına saygı gösterileceğine güveniyoruz." dedi.

Rusya iç güvenlik servisi FSP'nin cuma günü gözaltına aldığı ve casuslukla yargılanması beklenen Whelan hakkında yeterli delil bulunması durumunda 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası alması öngörülüyor.