Rusya'nın Ukrayna saldırısı Kiev ve Harkov'da yoğunlaştı

AA 27 Şubat 2022 Pazar 12:36 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 13:01

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.

Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50'de yeniden başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve birkaç Rus birliğinin de Bucha'nın sokaklarında hareket ettiği görüldü.

Bu videoların birinde, bir kişinin, "Bucha'da durum böyle. Camlar kırıldı. Burası bir top mermisinin düştüğü yer. Ölen olup olmadığına dair bir fikrim yok." dediği duyuldu.

28 Şubat saat 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olan Kiev'de, Rus sabotajcıların arandığı da ifade edildi.

- "GÜVENLİĞİNİZ BİZE BAĞLI"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

- BELARUS UÇAĞINDAN SALDIRI İDDİASI

Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde bir Belarus TU-22 uçağından Kiev'e ateşlenen "kanatlı roketi" düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko da yerel saatle 07.19'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dakikalar önce Ukrayna Hava Kuvvetleri, Belarus topraklarından bir TU-22 bombardıman uçağı tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e fırlatılan bir seyir füzesini düşürdü. Bu, Ukrayna ve halkına karşı işlenen başka bir savaş suçudur." dedi.

- RUSLAR HARKOV'DA DİRENİŞLE KARŞILANDI

Öte yandan Rusların, Harkov'da ilerleyiş kaydetseler de şiddetli direnişle karşılaştıkları bildirildi.

Sosyal medya ve Ukrayna medyasında yer alan videolarda, günün erken saatlerinde şehrin içinden geçen Rus askeri araçları görüldü.

Harkov Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Oleg Synegubov, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, hafif askeri araçların "şehre girdiğini" belirterek kent sakinlerini sığınaklara girmeye ve dışarı çıkmamaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus zırhlı araçlarının yandığını gösteren videoları paylaşarak sokaklarda "ağır çatışmalar" olduğunu söyledi.

Videoların birinde şehrin sokaklarında ilerleyen Rus askerine ateş açan Ukrayna birlikleri, diğer bir videoda ise aynı Rus askerine ait olduğu belirtilen zırhlı araçların ele geçirildiği görüldü.

- DOĞAL GAZ BORULARI VE PETROL DEPOLARI VURULDU

Ukrayna İletişim Servisi, Rusya'nın Harkov'daki saldırısının ardından bir doğal gaz boru hattının havaya uçtuğunu duyurdu. Telegram uygulaması üzerinden paylaşılan videoda da bölgede büyük bir patlamanın ardından alevlerin göğe yükseldiği görüldü.

Henüz söz konusu boru hattının ne kadar önemli olduğu ve patlamanın gaz sevkiyatlarını kesintiye uğratıp uğratmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Kiev'in yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki Vasylkiv kasabasındaki petrol deposunda de gece yangın çıktı.

Belediye Başkanı Natalia Balasinovich, paylaştığı videoda, Rus füzelerinin hava üssünün ana pistinin güneybatısındaki petrol depolama alanını vurduğunu söyledi. Ukrayna Ulusal Haber Ajansı da haberi doğruladı.

İnternette paylaşılan fotoğraflar ve videolarda, büyük alevler görüldü.

- "PUTİN'İN TRAJEDİNİN BOYUTUNU SAKLAMASINA İZİN VERMEYİN"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Twitter'da yaptığı açıklamada, öldürülen "binlerce Rus askerine ait cesetlerin" ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvurduğunu belirtti.

Rusya'daki anne-babalarının evlatlarını "onları onurlu şekilde defnedebilmesi" gerektiğini kaydeden Kyslytsya, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in trajedinin boyutunu saklamasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi BM Daimi Gözlemcisi Laetitia Courtois da mevcut güvenlik durumunun "sahadaki ekipleri için ana endişe kaynağı ve engel olduğunu" belirtti.

Ukrayna, şu ana kadar Rusya'ya ait 16 uçak, 18 helikopter, yüzlerce askeri aracı vurduklarını, 3500'den fazla Rus askerini öldürdüklerini ve 200 askeri de esir aldıklarını açıklamıştı.