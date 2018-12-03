Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı S-400'ler uydudan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı Kerç krizinin ardından Kırım'ın kuzeyindeki Canköy Hava Üssü'ne konuşlandırdığı S-400 hava savunma sistemleri uydudan görüntülendi.
- star.com.tr
Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimden sonra yükselen tansiyonun ardından Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Canköy (Dzhankoy) Üssü'ne konuşlandırdığı S-400 hava savunma sistemleri uydudan görüntülendi.
Rusya Karadeniz Filosu İstihbarat Daire Başkanı Aleksey Rulev, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada dördüncü S-400 taburunun Kırım'ın kuzeyindeki Canköy Hava Üssü'ne konuşlandırılarak aktif hizmete hazır hale getirildiğini söylemişti.
Kerç krizi
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarındaki Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.
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