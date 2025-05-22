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Dünya

Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ordunun, Donetsk bölgesindeki Novaya Poltavka yerleşim birimini ele geçirdiği ifade edildi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novaya Poltavka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, askeri havaalanı altyapı unsurları, uçak onarım atölyesi, hava savunma radar istasyonları, silah ve insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

RADAR İSTASYONU İMHA EDİLDİ

"İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle de Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 füze fırlatıcı sistemi, muharebe kontrol kabini ve Amerikan "Patriot" hava savunma sisteminin radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 20-22 Mayıs'ta cephe dışı bölgelerde Ukrayna'ya ait 485 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 63'ünün ise Moskova bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.

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