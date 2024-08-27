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Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi öldü

Rusya'nın dün Ukrayna topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları gece saatlerinde de devam ederken, saldırılarda şimdiye kadar en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 10:49 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi öldü
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Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

RUSYA SALDIRIDA 127 FÜZE VE 109 İHA KULLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk fırlatılan 102 füze ve 99 İHA'nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti.

BATI'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Ukraynalı yetkililer saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı "çirkin" olarak nitelendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunun "korkakça" bir saldırı olduğunu belirtmişti.

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