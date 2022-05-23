Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 89 gündür sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda saldırıları yoğunlaştı. Donetsk'te 7 kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rus ordusunun Donbas'taki altyapı unsurları ve yerleşim alanlarına ağır silah ve güdümlü füzelerle saldırdığını belirtti.

Luhansk bölgesinde de Rusya'ya ait çok sayıda tank ve askeri araç imha edildi. Donetsk ve Luhansk'ta Rus ordusunun 9 saldırısı püskürtüldü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Moskova'nın, Luhansk'ın kontrolünü sağlamak üzere olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DA NORMAL HAYATA DÖNME HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre Ukrayna meclisi ise 24 Şubat'ta ilan edilen sıkı yönetimin, 90 gün daha uzatılmasını onayladı.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de, şiddetli çatışmaların ardından normal hayata dönme hazırlıkları yapılıyor.

Metro seferlerinin yeniden başlaması üzerine halk, barınak olarak kullandıkları istasyonları boşaltmaya başladı.

Kiev'deki Ulusal Opera Binası ise 3 ayın ardından yeniden izleyici ile buluştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna meclisine hitap eden ilk lider oldu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Ukrayna'yı ziyaret etti.

Duda, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna meclisine hitap eden ilk lider oldu.

Oturuma katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya ile Ukrayna sınır geçişlerinin kolaylaştırılacağını söyledi.