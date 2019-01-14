Rusya’nın yeni Suriye Büyükelçisi Yefimov resmen göreve başladı

Rusya’nın yeni Suriye Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Dışişleri Bakanı Valid El Muallim ile bir araya geldi. Yefimov’dan olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçi olduğuna dair güven mektubunu teslim alan El Muallim, Yefimov’u tebrik etti. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı.

İkili görüşmede, ekonomik, sosyal, politik ve diğer alanlarda işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenalardaki durumun gelişmesi için çalışmaların devam edeceğine mutabık olduklarını yineledi.

Yefimov, Rusya Dışişleri Bakanlığında ve Suriye, Irak, Libya ve Ürdün gibi ülkeler de görev almıştı ve 2013 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilik görevini yürütüyordu.