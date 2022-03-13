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Dünya

Rusya'ya açık tehdit: Tam güçle cevap vereceğiz!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna 'tam gücüyle' karşılık vereceği konusunda uyardı.

IHA13 Mart 2022 Pazar 18:25 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:25
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününe girerken, ABD'den Rusya'ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5'inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.

Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5'inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna cevap vermek için kullanırız" dedi.

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