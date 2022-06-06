Rusya'ya ağır suçlama: Doğrudan sorumlular

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 103. gününe girdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.

Borrell, konuyla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı.

Borrell, "Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor, ihracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılarını sonlandırmak yerine sorumluluğu yaptırımlara attığını belirten Borrell, Kremlin'i böylece dezenformasyon yapmakla suçladı.

Borrell, savaşın yol açtığı sorunların giderilmesi için dünyanın her yerindeki ülkelerle tam dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Ukrayna: Rus güçleri Kiev'deki Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'nı füzelerle vurdu.

06:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.

05:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna'nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephe birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.

04:00 Arap Birliği Temas Grubu, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, savaşın enerji ve gıda güvenliği açısından Arap ülkelerine etkilerini değerlendirdi.

03:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.