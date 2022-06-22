Rusya'ya ait petrol rafinerisinde yangın

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 119. gününe girdi. Rusya'nın Ukrayna sınırına sekiz kilometre mesafede bulunan Novoshakhtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde tesisten alevlerin ve kara dumanların yükseldiği görüldü.

Interfax haber ajansında yer alan ve bölgedeki acil müdahale yetkililerine dayandırılan habere göre yangın söndürüldü.



Acil durum yetkilileri yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını söylerken tesisin yılda 7.5 milyon ton kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:00 Estonya, bir Rus helikopteri tarafından hava sahasının ihlal edilmesini protesto etmek için dün Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

12:45 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 34 bin 230'a çıktığını duyurdu.

12:42 Rusya Dışişleri Bakanlığı mevcut tahıl ve gübre krizinin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, "Yıl sonuna kadar dünya pazarlarına yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" açıklamasında bulundu.

12:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde AB üyeliğine verilen destek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra arttı.

11:45 Rusya'nın Ukrayna sınırına sekiz kilometre mesafede bulunan Novoshakhtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı.

09:50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 324 çocuğun hayatını kaybettiği, 592 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

09:30 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna ve Rus güçleri arasında savaşın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde Ukraynalı vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.

06:00 Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

05:00 ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, sürpriz bir ziyaretle Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi.

04:00 Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Kabo Verde, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtasında yarattığı etkiler nedeniyle ekonomik ve toplumsal acil durum ilan etti.

04:30 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesinti yapmasını "ekonomik saldırı" olarak değerlendirdi.

03:00 ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron, artan petrol fiyatları nedeniyle büyük petrol şirketlerini eleştiren ABD Başkanı Biden'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ağırlaşan küresel arz ve talep dengesizliklerinin kolay çözümü olmadığına işaret eden Wirth, bu durumun siyasi retorikten ziyade düşünceli bir eylem ve birlikte çalışmaya istekli olmakla ele alınabileceğini kaydetti. Wirth, Biden'ın büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirilerini reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.

02:00 İtalya'da Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda fikir ayrılığına düştüğü partisi 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) bıraktığını açıkladı.

01:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bir ABD vatandaşının daha yaşamını yitirdiğini doğrularken, Beyaz Saray da Rusya'nın ölen kişinin Cenevre Anlaşması kapsamında olmadığı açıklamasına tepki gösterdi.

00:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve G7'deki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.