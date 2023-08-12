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Dünya

Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde eğitim uçuşu sırasında Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
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Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Kaliningrad'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Uçakta mühimmat olmadığı, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı olarak bilinen Kaliningrad, Baltık Denizi'nde NATO devletleri Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor. Rus ordusu, Su-30 savaş uçağını Ukrayna'daki savaşta yoğun bir şekilde kullanıyor.

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