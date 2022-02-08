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Dünya

Rusya'ya atıfta bulunup ekledi: Yeni askeri siber güvenlik birimini kurduk

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri siber güvenlik biriminin kurulduğunu açıkladı. Açıklamasında Rusya'ya atıfta bulunan Blaszczak, '21. yüzyılda siber saldırıların siyasetin maşası haline geldiğini ve söz konusu saldırıların komşumuz tarafından da kullanıldığının farkındayız.' dedi.

AA8 Şubat 2022 Salı 22:58 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 22:58
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Bakan Blaszczak, yaptığı açıklamada, siber güvenlik biriminin, savunma, keşif ve gerektiği durumlarda Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni siber saldırılardan korumayı amaçladığını kaydetti.

Açıklamasında Rusya'ya atıfta bulunan Blaszczak, "21. yüzyılda siber saldırıların siyasetin maşası haline geldiğini ve söz konusu saldırıların komşumuz tarafından da kullanıldığının farkındayız. Bu nedenle, yeni kazanılan siber güvenlik gücü, Polonya Silahlı Kuvvetleri için temel ve kilit nitelik taşıyacaktır." dedi.

Blaszczak, söz konusu birimin başına Polonya ordusundan Orgeneral Koral Molenda'nın atandığını bildirdi.

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk'in, 2021'de özel kutusundan e-postaları sızdırılmış ve internet üzerinde erişilebilir hale gelmişti.

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