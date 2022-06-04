Rusya'ya darbe! Ukrayna yüzde 20'sini geri aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 101. gününe girdi. Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine yönelik saldırıları sürerken, Luhansk Valisi Sergey Gayday yeni bir açıklama yaptı.

Vali Gayday, Rus ordusunun daha önce Severodonetsk şehrinin yüzde 70'ini ele geçirdiğini belirterek, Ukrayna ordusunun tarafından şehrin yüzde 20'sinin geri alındığını ifade etti.

Gayday açıklamasında, "İngiliz istihbaratının öngördüğü gibi Rus ordusu 2 hafta içinde bölgeyi ele geçiremeyecek. Rus ordusu bölgesel merkezde önemli kayıplar yaşıyor. Ancak Ukrayna, düşmanı geri püskürtmek için uzun menzilli toplara ihtiyaç duyuyor" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

05:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken Ukrayna'nın Odessa kentinde saldırılarda zarar gören bir bina, gönüllüler tarafından temizlendi.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nın Slovyansk kentinde bir hastaneye su yardımı yapıldı.

03:00 Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinde Reuters haber ajansının 2 gazetecisi yaralandı, araç sürücüsü ise hayatını kaybetti.

02:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor" dedi.

01:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.