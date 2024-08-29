Rusya'ya göre Ukrayna'nın Kursk saldırısı nedeniyle müzakerelerin geçerliliği kalmadı

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da üst düzey bir isim daha dolandırıcılıktan gözaltına alındı Toplantıda konuşan Lavrov, Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinerek "Rusya, buradaki terör tehdidinin artmasından endişeli." dedi.

DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin, Senegal'in komşu ülkeleri dahil Batı Afrika ülkeleri üzerindeki etkisini kademeli şekilde artırdığını kaydeden Lavrov, teröre karşı mücadele edilmesi konusundaki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'dan finansal kriz uyarısı Lavrov, Rusya'nın Senegal ve diğer Afrika ülkelerine savunma alanında destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

BATI'NIN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMLARI

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığına dikkati çekerek "Diğer teklifler ve anlaşmalar, Kiev yönetimi ve Batı tarafından sabote edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yeniden barış teklifi yaptı. Kimsenin müzakerelere hazır olduğumuzdan şüphelenmemesi gerekiyordu. Elbette, Kursk bölgesindeki maceradan sonra bununla ilgili istişareler geçerliliği yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gitgide daha fazla modern silah gönderdiğini söyleyerek "Bu, ciddi bir konu ve bunu çok ciddiye alıyorum." diye konuştu.

Senegal Dışişleri Bakanı Fall ise bazı Afrika ülkelerinin terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

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