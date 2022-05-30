Rusya'ya iki darbe birden! Putin'in 'en iyi komutanı' öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 96. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İKİ RUS ALBAYIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın "en iyi paraşütçü komutanı" Alexander Dosyagayev dahil olmak üzere Ukrayna'da iki Rus albayın daha öldürüldüğü ortaya çıktı.

34 yaşındaki Yarbay Alexander Dosyagayev, 104. paraşütçü alayının havadan saldırı taburunun komutanıydı. Muharebe eğitimi ve askeri disiplinde Rusya'nın en iyisi olarak kabul edilen Pskov merkezli tabur, 2021 askeri tatbikatında Rusya Ordusu'nda Kanatlı Piyade kategorisinin galibi olarak değerlendirilmişti.

Rus medya kuruluşu Mediazona, savaşta daha önce öldürülen ve açıklanmayan bir albayın daha öldüğünü doğruladı.



41 yaşındaki Albay Vladimir Ivanov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bilgi ve Kitle İletişim bölümünde görev yaptığı ve Mart ayında Ukrayna'da savaşırken öldüğü tespit edildi.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kaybı olan Ukrayna savaşında 10 generalle birlikte 40'tan fazla Rus albayının öldürüldüğü ifade ediliyor.

RUSYA KİLİT KENTİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya'nın aralıksız bombardımanları Sievierodonetsk'i harabeye çevirirken, Ukraynalı birliklerin kenti terk etmemekte direnmesi Rusya'nın Donbass'ı ele geçirmesini geciktiriyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, televizyonda yayınlanan açıklamasında "Binaların yüzde 90 kadarı hasar gördü. Kentte bulunan konut stoğunun üçte ikisi tamamen yok edildi. Kent ile iletişim kurulamıyor." dedi.

Zelenski, "Sievierodonetsk'i almak işgalciler için çok önemli bir görev. İlerleyişlerini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Luhansk ve Donetsk'in de yer aldığı bir sanayi bölgesi olan Donbass bölgesinin "özgürleştirilmesinin" Moskova için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söylemişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:20 Rusya'nın "en iyi paraşütçü komutanı" dahil olmak üzere Ukrayna'da iki Rus albayın daha öldürüldüğü ortaya çıktı.

13:30 Eurovision şarkı yarışmasının bu seneki galibi Ukraynalı grup Kalush Orchestra, yarışmadan kazandıkları kristal mikronu ülkelerine destek olmak için 900 bin dolara sattı.

13:20 Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

12:20 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini söyledi.

11:11 Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi.

10:50 Rus kuvvetleri Donbass bölgesindeki kilit bir şehir olan Sievierodonetsk'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Soledar kentinde sivillerin tahliye için bekleyişleri sürüyor.



06:00 Avrupa Birliği'nin (AB) bugünkü liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

03:00 Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

00:00 Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuruluşunun 1540. yılı savaşın gölgesinde kutlandı.